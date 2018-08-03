Мати трьох дітей, яка вже місяць голодує у Києві на підтримку Сенцова, повідомила про атаку "армії ботів"

Олена Самойленко розповіла про свій стан і закликала омбудсмена та політиків зробити все можливе для порятунку українських політв'язнів у Росії.

Луганчанка Олена Самойленко, яка живе у Києві, математик, соціолог, волонтер, 31 день тому оголосила голодування в підтримку Сенцова. На своїй сторінці у Facebook вона розповідає про свій стан. 2 серпня вона повідомила про атаку "армії ботів" і злом її банківської картки.

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"31 доба голодування. Голова паморочиться, сухість у роті постійна, не виходить напитися водою. Сохне шкіра. З'являється неуважність: забуваю на касі здачу, у камерах зберігання речі, забуваю номери телефонів", - написала Самойленко.

"За останній тиждень по моєму акаунту пройшла армія ботів. Довелося забанити більше 1000. Потім якимось чином були вкрадені дані моєї карти, зламаний профіль і оформлена реклама на невідомий паблік приблизно на 1000 доларів. Оплата встигла пройти тільки на 100. Добре, що грошей на рахунках у мене не було. З банком і фейсбуком ми все вирішили. Але при цьому залишилося липке відчуття чужої присутності", - розповіла луганчанка.

"І той день, на який ви відкладаєте прийняття рішень віддає мені болем під ребром і дряпає пересохле горло. Про те, як очікування вбиває надію голодуючих політв'язнів я не буду говорити. Це інший рівень відчаю. Подумайте, будь ласка, чи все з можливого ви зробили? І якщо є хоч щось, нехай смішне, дивне, несподіване, що не вписується в картину політичного іміджу перед виборами - робіть це. Робіть що-небудь", - звернулася вона до омбудсмена, політиків і президента.

Як повідомляв УНІАН, раніше Денисова отримала лист від Москальковой про її візит до Сенцова більше місяця тому.