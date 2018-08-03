Луценко вирішив передати справу активістки Гандзюк до СБУ

31 липня стався напад на радницю міського голови Херсона Гандзюк. Біля під'їзду її будинку невстановлений чоловік облив її кислотою.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко прийняв рішення передати слідство у справі громадської активістки Катерини Гандзюк до Центрального апарату Служби безпеки.

Про це очільник ГПУ повідомив на своїй сторінці у Facebook. «Відвідав постраждалу Катерину Гандзюк. Стан важкий. Але дух як завжди незламний», - повідомив він.

Крім того, генпрокурор зазначив, що «почув її версії причин нападу».

«З огляду на це прийняв рішення передати слідство до центрального апарату СБУ», - додав Луценко.

Очільник ГПУ також повідомив, що у звязку з серією нападів на громадських активістів останніми днями запланував проведення координаційної наради правоохоронних структур.

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Як повідомляв УНІАН, 31 липня стався напад на радницю міського голови Херсона Гандзюк. Біля під'їзду її будинку невстановлений чоловік облив її кислотою.

Жінку з хімічним опіком більше 30% тіла госпіталізували до відділення реанімації Херсонської обласної клінічної лікарні. Її стан лікарі оцінили як тяжкий.

1 серпня постраждалу привезли до Київського опікового центру.

Поліція кваліфікувала напад на співробітницю міськради Херсона як замах на вбивство.

Справа перебуває на особистому контролі генпрокурора.

2 серпня прес-служба Нацполіції, посилаючись на першого заступника голови НПУ – начальник кримінальної поліції В'ячеслава Аброськіна, повідомила, що Гандзюк надали охорону.

Зокрема, слідчий поліції Херсонської області, в провадженні якого перебуває ця справа, виніс постанову про застосування заходів безпеки у вигляді фізичної охорони потерпілої.

Аброськін також розповів, що для організації роботи та надання допомоги у розкритті цього злочину до Херсона направлено представників Головного слідчого управління та Департаменту стратегічних розслідувань (ДСР) Нацполіції, який створений для боротьби з проявами організованої злочинності.