СБУ викрила у соцмережах 11 антиукраїнських адміністраторів

За даними оперативників, модератори за вказівкою з Росії розміщували у соцмережах матеріали із закликами до зміни меж території України та з підтримкою «ЛДНР».

Протягом липня цього року оперативники Служби безпеки України припинили у п’ятьох областях країни діяльність 11 адміністраторів у соцмережах, які розміщували в інтернеті антиукраїнські матеріали за вказівкою кураторів з російських спецслужб.

Як повідомляє прес-центр СБУ, під час слідчих дій за місцями проживання адміністраторів було виявлено комп’ютерну техніку та мобільні пристрої з доказами розміщення антиукраїнських матеріалів та отримання вказівок від російських спецслужб.

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Так, зазначається, що оперативники задокументували протиправну діяльність шістьох мешканців Одеси, двох – Київщини, жителя Бахмута (Донецька область), а також мешканців Чернівецької та Івано-Франківської областей. Вони адміністрували антиукраїнські спільноти у соцмережах «ВКонтакте» та «Одноклассники».

«Оперативники спецслужби встановили, що модератори за вказівкою з Росії розміщували у соцмережах матеріали із закликами до зміни меж території України та з підтримкою терористичних організацій «ЛНР/ДНР». За антиукраїнську діяльність зловмисники отримували грошову винагороду від російських кураторів», - йдеться у повідомленні.

Дії зловмисників кваліфікували за ст. 109 (Дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) та ст. 258-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Одесі Служба безпеки України затримала жінку-агітатора, яка поширювала через Інтернет антиукраїнські матеріали.