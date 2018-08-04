З початку року 470 громадян не змогли пройти прикордонний контроль через підробку документів

20:57, 04 серпня 2018
Суспільство
330 0
470 громадян намагалися при перетині кордону використати підроблені документи \ фото ДПСУ

Читайте такожПрикордонники відзначають збільшення кількості незаконних мігрантів в Україні

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби. Зазначається, що більшість з них, а це 3660, були недійсними, ще 60 не належали особам, які за ними перетинали кордон, також 470 громадян намагалися при перетині кордону та лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил використовувати підроблені документи.

«У результаті постійного вдосконалення системи прикордонного контролю та активної взаємодії з іншими вітчизняними і міжнародними правоохоронними органами ефективність виявлення на кордоні правопорушників постійно зростає», - йдеться в повідомленні.

В Держприкордонслужбі уточнили, що серед іноземців, які використовували підробки, в своїй більшості є громадянами Туреччини, Ірану, Єгипту, Іраку, Росії, Шрі-Ланки, Індії, а підробленими виявилися паспорти Єгипту, Туреччини, Болгарії, Німеччини, Франції, Ізраїлю, Індії, Греції, Данії, Молдови та Іспанії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #ДПСУ#контроль#паспорти