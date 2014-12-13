В Умані невідомі обікрали автобус Нацгвардії перед відправленням у зону АТО

В Умані Черкаської області невідомі обікрали автобус військової частини Національної гвардії, який готувався до відправлення у зону АТО.

Як повідомляє черкаська ТРК «ВІККА», перед відправленням у зону АТО гвардійці все необхідне склали в автобус і залишили його під охороною. За словами старшини загону Нацгвардії Миколи Білани, викрадено два бронежилети, два приціли, прибори нічного бачення, біноклі, далекоміри, ліки, які придбали від міста Умані.

Читайте такожНа Сумщині з храму викрадено шість старовинних ікон та пожертви для постраждалих у зоні АТО

За словами помічника начальника відділу зв’язків з громадськістю Уманського міськвідділу УМВС в Черкаській області, відкрито кримінальне провадження ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.