В окупованому Криму студента оштрафували на 300 тисяч рублів за "екстремістські" пости Вконтакте

20-річного студента визнали винним в екстремізмі.

Ялтинський міськсуд окупованого Криму оштрафував студента коледжу на 300 тисяч рублів "за розміщення матеріалів екстремістського характеру" в соцмережі.

Як передає Українська правда, 20-річний студент четвертого курсу Ялтинського економіко-технологічного коледжу "з квітня 2015 року по жовтень 2017 року розміщував в соціальній мережі "ВКонтакте" матеріали, що містять висловлювання, спрямовані на розпалювання національної, расової та соціальної ворожнечі".

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Крім того, спецслужби Росії припинили діяльність ще трьох жителів курорту, які з квітня по червень 2018 року нібито теж "промишляли" розміщенням в інтернеті "матеріалів екстремістського характеру, що демонструють нацистську атрибутику і символіку організацій, заборонених в РФ".

Відносно цих жителів Ялти склали протоколи про адмінпорушення, їм призначили штрафи в розмірі від 1000 до 2000 рублів.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Криму силовики увірвалися до мечеті через "екстремізм".