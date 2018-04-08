В анексованому Криму силовики увірвалися до мечеті через "екстремізм"

16:30, 08 квітня 2018
Суспільство
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фото Anton Naumlyuk / Радио Свобода

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Про це повідомляє Украинская правда з посиланням на сторінку в Facebook "Кримської солідарності".

"У мечеті села Павлівка Джанкойського району побували співробітники ФСБ, які повідомили, що в цьому приміщенні нібито проводяться "якісь екстремістські заходи", - йдеться в повідомленні.

Всіх парафіян опитали і сфотографували.

"Близько 20 людей з автоматами оточили мечеть і не дозволяли залишити приміщення, поки не опитають кожного з мусульман", - зазначили в ГО.

Разом зі співробітниками ФСБ був представник прокуратури.

"Подібний тотальний контроль бентежить членів мусульманської громади і викликає гнів мусульман Криму", – заявила "Кримська солідарність".

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Теги: #кримські татари#окупований Крим