В анексованому Криму силовики увірвалися до мечеті через "екстремізм"
Представники ФСБ 6 квітня увірвалися до мечеті села Павлівка Джанкойського району анексованого Криму.
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Про це повідомляє Украинская правда з посиланням на сторінку в Facebook "Кримської солідарності".
"У мечеті села Павлівка Джанкойського району побували співробітники ФСБ, які повідомили, що в цьому приміщенні нібито проводяться "якісь екстремістські заходи", - йдеться в повідомленні.
Всіх парафіян опитали і сфотографували.
"Близько 20 людей з автоматами оточили мечеть і не дозволяли залишити приміщення, поки не опитають кожного з мусульман", - зазначили в ГО.
Разом зі співробітниками ФСБ був представник прокуратури.
"Подібний тотальний контроль бентежить членів мусульманської громади і викликає гнів мусульман Криму", – заявила "Кримська солідарність".