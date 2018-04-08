В анексованому Криму силовики увірвалися до мечеті через "екстремізм"

В окупованому Криму близько 20 людей з автоматами оточили мечеть і не дозволяли залишити приміщення, поки не опитають кожного з мусульман.

Представники ФСБ 6 квітня увірвалися до мечеті села Павлівка Джанкойського району анексованого Криму. Читайте такожВ окупованому Криму тривають репресії проти кримських татар - Amnesty International Про це повідомляє Украинская правда з посиланням на сторінку в Facebook "Кримської солідарності". "У мечеті села Павлівка Джанкойського району побували співробітники ФСБ, які повідомили, що в цьому приміщенні нібито проводяться "якісь екстремістські заходи", - йдеться в повідомленні. Всіх парафіян опитали і сфотографували. "Близько 20 людей з автоматами оточили мечеть і не дозволяли залишити приміщення, поки не опитають кожного з мусульман", - зазначили в ГО. Разом зі співробітниками ФСБ був представник прокуратури. "Подібний тотальний контроль бентежить членів мусульманської громади і викликає гнів мусульман Криму", – заявила "Кримська солідарність".

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