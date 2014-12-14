Бойовики за добу 11 разів обстріляли Луганську область - Москаль

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Луганської обласної державної адміністрації.

При цьому вчора бойовики знову застосували не тільки стрілецьку зброю, але й міномети та системи залпового вогню “Град”, підкреслив Москаль.

«Із “Градів” учора близько 15-ї години обстріляли с. Кримське Новоайдарського району, яке розташоване біля автодороги Бахмутка та поблизу 31 блокпосту українських силовиків», - зазначив він.

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Значних руйнувань інфраструктури, житлового сектору немає, ніхто з мирних мешканців у результаті обстрілу не постраждав, поінформував Москаль.

Крім Кримського, бойовики обстрілювали зі стрілецької зброї також Станицю Луганську та м. Щастя. Інформації про постраждалих мирних мешканців немає.