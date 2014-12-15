У Горлівці місцеві жителі взяли штурмом райадміністрацію, яку захопили бойовики

16:10, 15 грудня 2014
Суспільство
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У Горлівці місцеві жителі штурмували будівлю Калінінської райадміністрації.

Олексій Кравцов

Про це повідомляє журналіст Микита Сініцин у Facebook з посиланням на очевидця подій.

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"Вранці люди просто штурмом взяли будівлю (Калінінської райдміністрації), під живою масою звалилися вхідні двері, розбилося скло, яким були поранені багато присутніх", - навів слова очевидця Сініцин.

публикацияНикиты Синицина.

Раніше повідомлялось, що у Горлівці Донецької області бойовики захопили будівлю пенсійного фонду.

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