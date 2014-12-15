У Горлівці місцеві жителі взяли штурмом райадміністрацію, яку захопили бойовики
16:10, 15 грудня 2014Суспільство
0 0
У Горлівці місцеві жителі штурмували будівлю Калінінської райадміністрації.
Під живою масою звалилися вхідні двері будівлі / Олексій Кравцов
Про це повідомляє журналіст Микита Сініцин у Facebook з посиланням на очевидця подій.
Читайте такожМіліція затримала одного з активістів, які захоплювали Вінницьку ОДА
"Вранці люди просто штурмом взяли будівлю (Калінінської райдміністрації), під живою масою звалилися вхідні двері, розбилося скло, яким були поранені багато присутніх", - навів слова очевидця Сініцин.
Раніше повідомлялось, що у Горлівці Донецької області бойовики захопили будівлю пенсійного фонду.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter