У Горлівці місцеві жителі взяли штурмом райадміністрацію, яку захопили бойовики

Про це повідомляє журналіст Микита Сініцин у Facebook з посиланням на очевидця подій.

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"Вранці люди просто штурмом взяли будівлю (Калінінської райдміністрації), під живою масою звалилися вхідні двері, розбилося скло, яким були поранені багато присутніх", - навів слова очевидця Сініцин.

Раніше повідомлялось, що у Горлівці Донецької області бойовики захопили будівлю пенсійного фонду.