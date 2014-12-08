Керівник вінницької міліції підтвердив, що 6 грудня ОДА штурмували "завезені з інших регіонів" особи

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції, присвяченій подіям 6 та 7 грудня у Вінниці.

На запитання кореспондента УНІАН чи були під час «штурму» приміщення завезені невідомі особи з інших регіонів, керівник обласної міліції відповів, що наразі дана інформація уточнюється. «Я це озвучувати поки що не буду, але усе говорить про те, що були і є відео, яке – вивчається й найближчим часом буде встановлено, хто там був (під час штурму приміщення ОДА - УНІАН), - відповів Моренець.

На уточнююче запитання, скільки цих осіб було завезено у Вінницю, керівник міліції також сказав, що усі подробиці в тому числі й кількість наразі встановлюється. «Не можу поки що сказати скільки, але однозначно були такі люди», - додав він.

Моренець запевнив, що працівники міліції не чинили жодних дій із застосуванням спецзасобів. За його словами, їм навіть не видавали ні газ, ні інші спецзасоби. «Правоохоронці стримували громадян від протиправних дій та забезпечували охорону громадського порядку», - пояснив керівник міліції Вінницької області.

Читайте такожУ Вінниці близько 5 тисяч людей зібралися на площі Шевченка Він також повідомив, що на сьогоднішній день у лікарні перебувають 7 з 8 працівників міліції, які звернулись до лікарів, з них 3 – знаходяться у реанімації з отруєнням невизначеним газом.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня зранку в Вінниці близько 400 активістів взяли штурмом будівлю облради, де планувалася позачергова сесія, на якій місцеві депутати мали намір проголосувати за відставку чинного голови облради Сергія Свитка. Під час штурму приміщення постраждали 7 правоохоронців. Слідчий відділ Управління МВС України у Вінницький області відкрив кримінальні провадження за фактом порушення громадського порядку та побиття міліціонерів біля Вінницької облдержадміністрації.

Активісти зайняли залу та президію облради і прийняли звернення до президента Петра Порошенка з вимогою негайно звільнити голову ОДА Анатолія Олійника.

Потім учасники акції перемістились до будівлі обласного управління міліції, що на вул. Театральна і вимагали відставки начальника Управління МВС в області Ігоря Моренця.

На вечір того ж дня планувалася ще одна акція, однак потім вирішили її скасувати аби не наражати на небезпеку вінничан та не створювати чергового приводу для відкриття «другого» фронту всередині країни й забезпечення «картинки» для російських ЗМІ.

7 грудня на площі в центрі Вінниці відбулося ”Народне віче” за участю 150-200 осіб, яке проголосувало за відставку губернатора Анатолія Олійника і за нового, ”народного губернатора” - голову вінницького осередку ВО ”Свобода” Олексія Фурмана.