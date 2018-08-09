Українка, яка втратила руку на заробітках у Польщі, розповіла правду про подію

Українка втратила руку через те, що польський роботодавець дорожив технікою більше, ніж здоров'ям працівників.

У січні українка Олена Романенко втратила руку, працюючи в пральні в селищі Любонь в Польщі. Найстрашніше те, що великих травм можна було уникнути, якщо б власник пральні не заборонив рятувальникам розрізати машину болгаркою. Чоловік хотів зберегти техніку.

Про це Олена розповіла у своєму відеозверненні до YouTube, повідомляє "Обозреватель".

За її словами, після двох тижнів пошуків роботи в Польщі їй вдалося влаштуватися в пральню. "Машина, на якій я працювала, дуже часто ламалася. Так часто, що нас перекидали з однієї машини на іншу".

Олена згадує, що коли одне простирадло затягнуло в машину, вона стала витягувати його рукою. Але машина стала затягувати і саму дівчину.

"Я сильно кричала. До мене одразу підбігла полячка і двоє українок. Жінка-бригадир жодного разу не підійшла. Хвилин через 20 приїхали рятувальники. Один з них зняв з брюк ремінь, щоб перетягнути мені руку. Потім прибули лікарі "швидкої". Рятувальники хотіли розрізати машину, щоб дістати мою руку, яку затягло вище ліктя. Але власник пральні заборонив це робити. Руку вдалося звільнити тільки через годину“, - розповіла потерпіла. Жінку відразу госпіталізували у лікарню, зробили дві операції, але руку врятувати не вдалося", повідомляє видання.

Як повідомлялося раніше, згідно з даними сайту ukrainianpeopleleaks.com кожні 30 секунд у пошуках роботи за кордоном країну покидає один українець.