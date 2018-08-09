В українських вишах залишилося 7 тисяч бюджетних місць для пільговиків

18 серпня пільговики, які були зараховані на контракт, будуть переведені на вільні бюджетні місця. У першу чергу - діти загиблих захисників України.

Після підтвердження абітурієнтами зарахування на бюджетну форму навчання в українських вишах залишилося ще 7 тисяч вільних бюджетних місць, на які, у першу чергу, будуть переведені вступники, які мають пільги.

Про це зазначив генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти і науки України Олег Шаров під час прес-конференції в Києві.

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Як зазначає прес-служба міністерства, він повідомив, що до 18 серпня у вишах триватиме переведення вступників на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) з контракту на бюджет. За його словами, йдеться про понад 7 тисяч бюджетних місць, на які вступники отримали рекомендації до зарахування, однак не підтвердили бажання там навчатися. Шаров наголосив, що йдеться про переведення тих вступників, що мають передбачені законом пільги.

“Перша з цих категорій - це діти загиблих захисників України. Всі вони мають бути переведені на бюджет. Торік ми не мали жодних проблем з переведенням таких вступників. На решту місць мають можливість бути переведені вступники, які належать до інших пільгових категорій. У першу чергу та найбільш масова категорія - особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, далі учасники бойових дій та їхні діти, внутрішньо переміщені особи”, - пояснив Шаров.

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Він також додав, що далі за наявності місць переведеними можуть бути вступники на спеціальності, яким надається особлива підтримка. Йдеться про підтягування списків черговиків по широкому конкурсу.

Шаров зазначив, що коли процес переведення пільговиків на бюджет завершиться, то очікується певна міграція “бюджету” між вишами. Адже, наприклад, особи з інвалідністю та інші пільговики надають перевагу навчанню ближче до місця проживання.

Також він розказав, що сьогодні оголосять списки рекомендованих до зарахування для навчання на молодшого спеціаліста. А вже у понеділок, 13 серпня, будуть відомі результати широкого конкурсу до магістратури (спеціальності “Право” та “Міжнародне право”).

Як повідомляв УНІАН, цьогоріч зафіксовано найменшу кількість випускників шкіл в історії України.