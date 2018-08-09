Цьогоріч зафіксовано найменшу кількість випускників шкіл в історії України - Гриневич

Університети потерпають від складної демографічної ситуації.

Цьогоріч зафіксовано найменшу кількість випускників шкіл в історії України. Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

За її словами, університети потерпають від цієї складної демографічної ситуації. Вона зазначила, що в цьому році 59,2% (34848 вступників) отримали рекомендації на бюджет за першим пріоритетом, а 16,4% (9643) - за другим пріоритетом.

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Вона зазначила, що це свідчить про те, що нинішня система широкого конкурсу дає можливість студентам «здійснити свою мрію і вчитися там, де вони хочуть, а не де вони вимушені».

За даними МОН, за третім пріоритетом рекомендовані на бюджет 8,8%, а за четвертим — 6%, за п’ятим — 4,1%, за шостим — 2,9%, за сьомим — 2,6%.

Вона також повідомила, що цього року за результатами вступних іспитів зараховані 2175 випускників, а 45 - за результатами співбесіди. За її словами, це близько 4,3% від загальної кількості випускників, яких зараховано на бюджет.

Гриневич нагадала, що на сьогодні ще не завершена вступна кампанія для жителів окупованого Криму та Донбасу. Вона додала, що не оприлюднюватиме кількість вступників з окупованих територій, виходячи з міркувань безпеки.

Гриневич зазначила, що деякі експерти висловлювали побоювання, що місця державного замовлення будуть сконцентровані в Києві. Водночас, наголосила міністр, згідно зі статистикою, в 2018 році на київські виші виділено 27,7% державного замовлення, для Харківської області — 12,5%, для Львівської — 11,2%, для Дніпропетровської — 6,2%, Одеської — 5,1%.

Вона також назвала 10 вишів, у яких збільшилась кількість рекомендованих на бюджет вступників порівняно з минулим роком: Львівський національний університет імені Івана Франка (+391 бюджетне місце), Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» (+351), Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (+189), Національний університет «Львівська політехніка» (+184), Київський національний університет імені Тараса Шевченка (+165), Національний університет біоресурсів і природокористування (+163), Харківський національний університет імені Василя Каразіна (+154), Національний університет «Києво-Могилянська академія» (+146), Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (+138), Харківський національний університет радіоелектроніки (+94).

Гриневич також зауважила, що жодним чином не вплинуло на кампанію зменшення кількість заяв для вступу з 9 до 7, оскільки 3/4 вступників пройшли за першим та другим пріоритетом, а ті, хто за шостим та сьомим — не перевищують 3%. Вона наголосила, що підвищення мінімального порогу до 150 балів для вступників на окремі медичні спеціальності було позитивним кроком. За її словами, на всіх спеціальностях медичного спрямування цього року прохідний бал перевищував 150 балів.

Гриневич додала, що проведення творчих заліків, зокрема, для вступників на спеціальність «Журналістика», сприяло тому, що цьогоріч мінімальний прохідний бал на цю спеціальність у вишах становив 186 балів (у минулому році в середньому - 54 бали).

В той же час Гриневич зазначила, що в цьому році сільським коефіцієнтом скористалися при отриманні місця державного замовлення 33% вступників від того числа, що на нього претендували. За її словами, в цьому питанні необхідно шукати варіанти, як покращити ситуацію з тим, щоб діти із сільської місцевості могли навчатися у вишах.

Як повідомляв УНІАН, протягом цієї вступної кампанії найбільше заяв подано до Київського та Львівського університетів і до КПІ.