На війні це вже впроваджували: полковник розповів про ставлення бойових офіцерів до нового вітання ЗСУ

Президент Петро Порошенко заявив, що фраза «Слава Україні!» після Дня Незалежності буде офіційним військовим вітанням Збройних сил України.

Українські бойові офіцери, які брали участь в АТО на Донбасі, з натхненням зустріли новину про введення у Збройних Силах нового вітання "Слава Україні! Героям слава!".

Про це розповів військовий експерт, полковник СБУ у відставці Олег Стариков, передає «Обозреватель».

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Експерт повідомив, що особисто запитував у ветеранів АТО про їхнє ставлення до нового військового вітання.

«Я це запитання поставив офіцерам. Вони пройшли реальну зону бойових дій, Дебальцеве. Не в штабі сиділи, а воювали. Вони сказали - коли ми воювали, ми вже це вводили в дію», – розповів військовий експерт.

"Я можу сказати однозначно - за словами бойових офіцерів - вони це вітають і вважають, що це правильно", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, цього року на параді до Дня Незалежності українські військовослужбовці використовуватимуть військове вітання «Слава Україні!» замість вітань радянських часів.

Президент Петро Порошенко заявив, що фраза «Слава Україні!» після Дня Незалежності буде офіційним військовим вітанням Збройних сил України (ЗСУ).