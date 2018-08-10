У Запоріжжі активісти розігнали "тітушок" та знесли паркан, де заради ТРЦ знищили понад 500 дерев (фото, відео)

Невідомі, що перешкоджали активістам зносити паркан довкола скверу, втекли, а учасники акції протесту зламали огорожу довкола місця запланованого будівництва.

У сквері імені Яланського в центрі Запоріжжя, де планується зведення нового торговельно-розважального центру 9 серпня сталися сутички з використанням газових балончиків.

Як повідомляє Радіо Свобода, запорізькі активісти на знак протесту проти забудови скверу зібралися біля Запорізької міської ради на мітинг, після якого рушили до місця майбутнього будівництва. Прийшовши до скверу, активісти почали ламати огорожу, встановлену забудовником. Їм спробували завадити близько двох десятків невідомих у спортивному одязі. Почалися сутички. Деякі учасники бійки розпилювали газ із балончиків.

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Згодом невідомі, що перешкоджали активістам зносити паркан довкола скверу, втекли, а учасники акції протесту зламали огорожу довкола місця запланованого будівництва. Частину зламаного паркану активісти викинули на дорогу.

Заступник начальника головного управління Нацполіції у регіоні Олександр Панченко, що згодом прибув на місце події, повідомив, що наразі затриманих поліцією внаслідок інциденту не має, звернення щодо постраждалих внаслідок сутичок до правоохоронців поки також не надходило.

«По факту будемо проводити службову перевірку. Будемо вилучати відео, що тут є, і порушників притягувати до відповідальності. Люди йшли мирно підійти показати свою неповагу до забудовників, а хтось почав закликати і почали трощити, ламати, кидати на проїжджу частину. Можливо, хтось себе і поранив. Можливо, після надходження до поліклінік будуть якісь звернення, що хтось отримав якусь травму», – повідомив Радіо Свобода Олександр Панченко.

Після знесення паркану активісти знову вирушили до будівлі мерії. Частина учасників акції взяла з собою гілки дерев, спиляних забудовником у сквері 7 серпня, які залишили біля входу в адмінбудівлю.

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7 серпня фірма, що має договір довготривалої оренди території скверу Яланського і планує звести тут торговельно-розважальний центр, вирубала основну частину дерев, що там росли. Це стало приводом для акції протесту. Забудовник заявляє, що діяв в рамках чинного законодавства. У запорізькій мерії також підтверджують, що фірма-орендар території діє в рамках закону.

Фірма-забудовник також заявляє, що замість вирубаних дерев довкола центру будуть висаджені нові, а також обіцяє привести до ладу територію парку Пушкіна, що межує зі сквером, де планується будівництво.

У квітні 2018 року запорізькі активісти намагалися оскаржити у Запорізькому окружному адміністративному суді рішення виконкому Запорізької міськради щодо виділення зелених насаджень у сквері, однак програли справу. Наразі активісти намагаються оскаржити в Дніпропетровському апеляційному адміністративному суді рішення запорізького суду.