Чиновників запорізької мерії підозрюють в передачі секретних даних бойовикам

Сьогодні, 1 серпня, співробітники Управління СБУ в Запорізькій області у рамках обшуку в будівлі Запорізької міської ради проводять вилучення несертифікованих спецзасобів зв'язку.

Як розповів УНІАН представник УСБУ в Запорізькій області, обшук проходить у рамках відкритого кримінального провадження за ст. 359 (Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації) Кримінального кодексу.

«Йдеться про те, що чиновники, які мають доступ до державної таємниці, у своїй роботі використовували несертифіковані технічні засоби: камери відеоспостереження, телефони тощо. Таким чином, треті особи мали можливість діставати доступ до важливої інформації », - розповів представник УСБУ.

Водночас, за повідомленням прес-служби мерії, міський голова Запоріжжя Володимир Буряк заявив, що вважає всі підозри на адресу співробітників мерії абсурдом.

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Зокрема, Буряк зачитав частину рішення Жовтневого районного суду Запоріжжя, який дав санкцію на обшук, згідно з яким чиновників мерії підозрюють у тому, що вони нібито передавали секретні дані на тимчасово непідконтрольні території України.

«Я думаю, що цей інцидент надуманий. Оскільки, якщо почитати постанову суду, то там написано, що в кабінеті встановлена якась система, що ми транслюємо кудись дані. Я кажу, що це повний абсурд», - цитує прес-служба слова мера.

«Виходячи з постанови суду, я так розумію, що йдеться про те, що у нічний час йде передача даних у всякі там «ДНР», - також додав Буряк.

Він також наголосив, що на сьогодні жодному зі співробітників мерії не пред'явлено ніяких звинувачень.

Як повідомляв УНІАН, співробітники управління СБУ в Запорізькій області з ранку 1 серпня проводять обшуки у приміщеннях мерії Запоріжжя. У зв'язку з відсутністю на робочому місці міського голови Володимира Буряка постанову про обшуки представниками відомства було вручено одному з його заступників.