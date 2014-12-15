Аеропорти Харкова та Дніпропетровська відкриють у ніч на 16 грудня, Запоріжжя - 20 грудня

Про це повідомив УНІАН голова Державної авіаційної служби України Денис Антонюк.

«Запоріжжя буде закрито до суботи (20 грудня - УНІАН), Дніпропетровськ і Харків будуть відкриті найближчим часом - протягом двох годин», - сказав Антонюк.

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Він підкреслив, що технічно аеропорти будуть відкриті за рішенням Украероруху, який здійснює управління повітряним рухом.

Як повідомляв УНІАН, аеропорти були закриті з міркувань безпеки.