Аеропорти Харкова та Дніпропетровська відкриють у ніч на 16 грудня, Запоріжжя - 20 грудня

22:52, 15 грудня 2014
Суспільство
0 0

Закриті з п`ятниці, 13 грудня, аеропорти Харкова, Дніпропетровська будуть відкриті в ніч на вівторок, 16 грудня, аеропорт Запоріжжя, також закритий з 13 грудня, буде відкрито в суботу, 20 грудня

самолет / radioscanner.ru

Про це повідомив УНІАН голова Державної авіаційної служби України Денис Антонюк.

«Запоріжжя буде закрито до суботи (20 грудня - УНІАН), Дніпропетровськ і Харків будуть відкриті найближчим часом - протягом двох годин», - сказав Антонюк.

Читайте такожНебо над Запоріжжям, Харковом та Дніпропетровськом повинні відкрити вже завтра - Генштаб

Він підкреслив, що технічно аеропорти будуть відкриті за рішенням Украероруху, який здійснює управління повітряним рухом.

Як повідомляв УНІАН, аеропорти були закриті з міркувань безпеки.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter