НАЗК перевірить е-декларації судді, який закрив справу Кернеса

Кернес та його охоронці Блінников і Сміцький підозрювались у викраденні і побитті учасників Євромайдану 25 січня 2014 року.

Національне агентство з питань запобігання корупції планує розпочати перевірки декларації за 2015, 2016 та 2017 роки судді Київського районного суду міста Полтави Андрія Антонова, який постановив закрити кримінальне провадження у справі міського голови Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців Віталія Блінникова і Євгена Сміцького за звинуваченням у викраденні і побитті учасників місцевого Євромайдану в 2014 році.

Про це повідомляється на сайті НАЗК.

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Також агентство перевірить декларацію за 2017 рік заступника голови Національної поліції України - начальника Департаменту захисту економіки Нацполіції Ігоря Купранцева, а також декларації за 2015, 2016 та 2017 роки завідувача секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності Ігоря Прийми.

Як повідомляв УНІАН, Кернес та його охоронці Блінников і Сміцький підозрювались у викраденні і побитті учасників Євромайдану 25 січня 2014 року.

2 березня 2015 року Кернесу було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

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2 квітня 2015 року Вищий спеціалізований суд України прийняв рішення перенести розгляд кримінального провадження проти Кернеса із Дзержинського районного суду Харкова до Київського райсуду Полтави.

10 серпня 2018 року, Київський райсуд Полтави постановив закрити кримінальне провадження проти Кернеса, Блінникова та Сміцького у зв'язку з відмовою обвинувачення від обвинувального акта. Це рішення може бути оскаржене упродовж 7 днів.

Генпрокуратура вважає незаконним рішення суду про закриття кримінального провадження проти Кернеса. В прокуратурі заявляють, що оскаржуватимуть це рішення в апеляційних інстанціях. Заступник генерального прокурора Анжела Стрижевська заявила, що вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 375 Кримінального кодексу України "про сплановане суддею завідомо неправосудне рішення, що спричинило тяжкі наслідки".