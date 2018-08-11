У центрі Одеси молодий чоловік побив сім жінок, в тому числі вагітну

За попередніми даними, нападник був під впливом наркотичної речовини. Він ішов вулицями і бив усіх підряд жінок.

Сьогодні в центрі Одеси зловмисник побив сім жінок, в тому числі вагітну.

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Про це УНІАН повідомила одна з потерпілих - експерт з нерухомості Оксана Садиченко. За її словами, напад на неї було скоєно вранці на перетині вулиць Рішельєвської та Малої Арнаутської. Зокрема, молодий чоловік вдарив її у сонячне сплетіння.

«Відчула різкий біль в районі сонячного сплетіння, зігнулася і тільки потім зрозуміла, що це був чийсь удар. Присіла, закрила очі й почала кричати. До мене підбігли люди, і за мить я почула ще один жіночий крик», - розповіла Садиченко.

За її словами, нападник - Размік Карапетян, 1993 року народження, який перебував, за попередніми даними, під впливом наркотичної речовини. Він йшов вулицями і бив усіх жінок. За словами Садиченко, зловмисник побив, крім неї, як мінімум шість жінок. Сталося це в межах одного житлового кварталу Приморського району.

«Це ті, кого я особисто бачила. Я ще добре відбулася, тому що десь у ста метрах від мене він вдарив дівчину з ліктя в обличчя, вона впала і - об бордюр мало не зламала руку. Тепер у неї гематоми під оком і на кисті. Вона була в сонячних окулярах, і добре, що окуляри не розрізали їй обличчя», - розповіла потерпіла.

У іншої потерпілої - зламаний ніс, також одна з потерпілих отримала удар ліктем в обличчя, і вагітну він ударив в обличчя.

Затримали зловмисника кілька чоловіків (супутники деяких потерпілих і випадкові очевидці), які передали його поліцейським, які прибули за викликом.

«Ми всі - хто на таксі, хто на приватній машині - поїхали писати заяву в поліцію... Зі мною пізніше зв'язалися і сказали, що потерпіла - у пологовому будинку, на збереженні», - розповіла Садиченко.

Вона зазначила, що потерпілих, очевидно, більше, оскільки, за деякими даними, зловмисник сьогодні встиг побити жінок на інших вулицях.

У регіональному головному управлінні Нацполіції УНІАН факт надходження заяви від потерпілих підтвердили, зазначивши, що зараз встановлюються обставини події.