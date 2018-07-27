Суд арештував поляка, який зарізав чоловіка і поранив жінку в Києві

Поліція застосувала зброю під час затримання іноземця, поранивши його в ногу.

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 28-річному громадянину Польщі, який з ножем напав на двох перехожих у столиці та вбив одного з них.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Києва, іноземцю оголошено підозру в умисному вбивстві, у замаху на умисне вбивство та у посяганні на життя працівника правоохоронного органу.

Читайте такожПоляку, який в Києві зарізав чоловіка та поранив жінку, інкримінують умисне вбивство

За вчинене йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

У прокуратурі зазначили, що в ніч на 23 липня, перебуваючи біля АЗС на вул. Гната Хоткевича, громадянин Польщі безпричинно напав на перехожого та наніс йому чисельні удари ножем, від яких останній помер. Після цього на вулиці Двінській зловмисник здійснив напад на 68-річну киянку. Життя літньої жінки, яка отримала важкі ножові поранення, врятували медики. Під час затримання зловмисник чинив опір правоохоронцям та погрожував їм ножем, у зв’язку з цим поліції довелося застосувати зброю. Іноземець був поранений у ногу.