У Запоріжжі суд заарештував винуватця ДТП, в якій загинули діти (відео)

За останніми даними, в результаті ДТП загинули 7 осіб, серед них 6 дітей.

Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб водієві вантажного автомобіля "КамАЗ", якого підозрюють в скоєнні ДТП, внаслідок якої загинули діти.

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Про це повідомили у відділі комунікацій ГУНП у Запорізькій області.

Слідчі встановили, що водій вантажного автомобіля "КамАЗ" - 31-річний житель міста Краматорськ Донецької області - не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, в результаті чого сталося зіткнення вантажівки з мікроавтобусом. Внаслідок ДТП на місці загинули 6 людей, серед яких 5 дітей, а сьогодні, 11 серпня, в лікарні від отриманих травм померла 7-річна дитина.

Водієві вантажівки повідомлено про підозру у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня на автодорозі "Харків-Севастополь" в Запорізькій області сталося зіткнення вантажного автомобіля "КамАЗ" із мікроавтобусом, в результаті чого останній перекинувся. Внаслідок ДТП шестеро людей, серед них п'ятеро дітей, загинули, ще 12 дістали травми. Сьогодні, 11 серпня, в лікарні від отриманих травм померла ще одна дитина. Поліція затримала водія вантажівки.