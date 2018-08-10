У мережі з'явилося відео жахливої ДТП під Запоріжжям, яка забрала життя шести людей

На кадрах видно, як фура зносить з дороги мікроавтобус і злітає в кювет.

У мережі з'явилося відео ДТП на трасі "Харків-Сімферополь" в результаті якого загинуло шість осіб, п'ятеро з яких - діти.

Відео опублікували на сторінці "Це Запоріжжя" в Instagram.

На кадрах видно, як фура зносить з дороги мікроавтобус і злітає в кювет.

Як повідомляв УНІАН, вдень 10 серпня в Запорізькій області внаслідок зіткнення вантажного автомобіля "КамАЗ" і маршрутного таксі шість людей загинули, серед них - п'ятеро дітей. Ще 12 осіб, за даними поліції, отримали травми.

Серед постраждалих є дитина, її стан лікарі оцінюють як вкрай важкий. Ще двоє постраждалих перебувають у реанімації.