У мережі з'явилося відео жахливої ДТП під Запоріжжям, яка забрала життя шести людей
21:45, 10 серпня 2018Інциденти
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На кадрах видно, як фура зносить з дороги мікроавтобус і злітає в кювет.
В мережі опублікували відео моменту зіткнення вантажівки і мікроавтобуса під Запоріжжям / фото 061
У мережі з'явилося відео ДТП на трасі "Харків-Сімферополь" в результаті якого загинуло шість осіб, п'ятеро з яких - діти.
Відео опублікували на сторінці "Це Запоріжжя" в Instagram.
На кадрах видно, як фура зносить з дороги мікроавтобус і злітає в кювет.
Як повідомляв УНІАН, вдень 10 серпня в Запорізькій області внаслідок зіткнення вантажного автомобіля "КамАЗ" і маршрутного таксі шість людей загинули, серед них - п'ятеро дітей. Ще 12 осіб, за даними поліції, отримали травми.
Серед постраждалих є дитина, її стан лікарі оцінюють як вкрай важкий. Ще двоє постраждалих перебувають у реанімації.
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