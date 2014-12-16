Країни «Вишеградської четвірки» створили фонд допомоги Україні

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, про це вони сказали під час зустрічі із заступником голови ВР Оксаною Сироїд.

Сироїд поінформувала про роботу новообраного українського парламенту, який у стислі терміни сформував коаліцію та робочі органи Верховної Ради, надав згоду на призначення прем’єр-міністра України.

«Створення проєвропейської коаліції дозволяє говорити про цілеспрямованість зусиль українського парламенту у напрямку європейської інтеграції», - заявила вона і висловила сподівання на продовження плідної співпраці з країнами «Вишеградської четвірки».

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Міністри підкреслили, що підтримують цілісність і незалежність України, і заявили про готовність допомагати нашій державі. Зокрема, як прозвучало на зустрічі, створено спеціальний фонд допомоги «Вишеградської четвірки» Україні, який готовий, окрім інших напрямків, надати 410 стипендій українським студентам для навчання у Чехії, Словаччині, Польщі та Угорщини.

Міністри закордонних справ країн «Вишеградської четвірки» наголосили на необхідності серйозного реформування України, зокрема створення незалежних медіа, проведення конституційної реформи, реформування судової системи та принципів самоврядування місцевих громад. На їхнє переконання, всі реформаторські кроки мають бути прозорими і зрозумілими суспільству.

У цьому контексті Сироїд поінформувала про кроки, які здійснює влада на шляху проведення реформ, зокрема щодо боротьби з корупцією.