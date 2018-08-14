Клімкін про руйнування більшовиками Михайлівського собору: час завжди на стороні правди

Глава МЗС наголосив, що більшовики руйнацією собору хотіли нав'язати Україні «потворний міф».

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у день святкування православними християнами Медового спасу згадав про руйнування більшовиками у середині 1930-х років Михайлівського золотоверхого собору у Києві і висловив переконання, що час завжди на стороні правди.

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства написав у соціальній мережі Facebook.

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«Ранок у Медовий спас почав зі сніданку із вівсянки з медом. А дорогою на роботу побачив біля Михайлівського обереги до Маковія. І згадалося, що саме в цей день багато десятиліть тому більшовики зруйнували Михайлівський собор – духовний історичний скарб часів Київської Русі, щоб на його місці продовжити будувати свою міфологію», - зазначив він.

«Змішані відчуття: традиції, які ми зберігаємо, поєднуються з трагічною історією, яку у нас намагалися відібрати, нав‘язуючи потворний міф. Але час завжди на стороні правди», - наголосив Клімкін.

Довідка УНІАН. У 1934-1936 роках Михайлівський золотоверхий собор і частина будівель монастиря були знесені в зв'язку з проектом будівництва на цьому місці урядового центру. Перед знищенням храму вчені зняли з його стін неоціненні мозаїки і фрески. Наприкінці 90-х років собор був відбудований. Михайлівський золотоверхий собор належить Українській православній церкві Київського патріархату.