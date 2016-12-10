На пам'ять про Майдан: Михайлівський монастир три години бив у дзвони (фото)

У Києві сьогодні, 10 грудня, на Михайлівській площі пройшла акція «По кому подзвін» - Михайлівський собор бив у дзвони з 19-ї до 22 години.

Читайте такожПерша кров Євромайдану. "По нас ходили зверху, били і добивали кийками"

У ніч з 10 на 11 грудня 2013 року силовики пішли в атаку на Майдан і церковники скликали киян на захист, нагадують організатори акції.

На Михайлівській площі відтворили дух Майдану. У діжках запалили вогонь, нарізали бутербродів та приготували кашу. На екрані транслювали хроніку подій Революції Гідності.

Нагадаємо, три роки тому о 1 годині ночі беркутівці та бійці внутрішніх військ пішли на штурм барикад Євромайдану. Тоді дзвони три години поспіль скликали людей на допомогу.