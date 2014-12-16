Жителі Сімферополя через падіння рубля розкуповують побутову техніку: "курс змінюється кожну хвилину"
У анексованому Сімферополі в супермаркетах електронної техніки в останні дні спостерігається небувалий наплив відвідувачів.
Кримчани в паніці через стрімке падіння рубля в буквальному сенсі «змітають» з прилавків все підряд, повідомляє Крим.Реалії.
«Зазвичай напередодні Нового року завжди великий наплив, але в цей раз більше людей через падіння курсу рубля. Хтось хоче купити те, що раніше вже планував», - розповів працівник одного з магазинів побутової техніки в Сімферополі.
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За словами продавців, найчастіше клієнти купують телевізори, кухонні комбайни, холодильники, електрочайники та іншу побутову техніку. Доходить до того, що в залі просто не вистачає персоналу, щоб задовольнити інтереси всіх клієнтів.
«Можливо, завтра ціни будуть інші, курс змінюється кожну хвилину, тому краще брати зараз», - додав продавець.
Зазначимо, що до вечора вівторка, 16 грудня, в обмінних пунктах Сімферополя продаж долара сягав 95 рублів за одиницю, євро - 110 рублів.
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Як повідомлялося раніше, на тлі девальвації російського рубля в анексованому Криму розпочався валютний ажіотаж. Курс іноземних валют змінюється мало не кожні 10 хвилин. Люди скуповують будь-яку валюту, яка є в пунктах обміну: беруть долари, євро та гривні.
У анексованій Керчі деякі приватні магазини прибрали з прилавків цінники, на яких вказана ціна товару в російських рублях. Про це у соціальних мережах пишуть керчане.