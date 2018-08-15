Поліція зібралася провести зустрічі з керівниками автотранспортних підприємств

Князєв дав розпорядження всім керівникам обласних підрозділів на місцях провести зустрічі з керівниками автотранспортних підприємств.

Національна поліція планує вирішувати проблемні питання у сфері пасажирських перевезень не тільки працюючи з водіями, але й з керівниками автотранспортних підприємств, що випускають транспорт на лінію.

Про це 14 серпня заявив голова Нацполіції під час наради під головуванням першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, передає прес-служба НПУ.

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"Ми не хочемо фіксувати постфактум, чому сталося ДТП. Потрібно вирішувати ці проблемні питання, які виникають систематично, не тільки з водіями, але й з керівниками автотранспортних підприємств, що випускають транспорт на лінію. Підкреслюю необхідність посилення адміністративної профілактики в цій сфері", - зазначив Сергій Князєв.

Він дав розпорядження всім керівникам обласних підрозділів на місцях провести зустрічі з керівниками автотранспортних підприємств з метою вирішення питань та поліпшення ситуації на дорогах у сфері пасажирських перевезень.

З 23 липня на території країни проводяться комплексні превентивні заходи під умовною назвою "Перевізник". Їх метою є забезпечення безпеки дорожнього руху та зменшення ДТП за участю пасажирського транспорту, які призводять до загибелі великої кількості людей.