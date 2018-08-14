Моторошна ДТП у Харкові: адвокат розповів, що відомо про "зниклого" головного свідка у справі Зайцевої

Через деякий час після жахливої ДТП у Харкові лікар-нарколог звільнилася з диспансеру.

Поліція повинна оголосити в розшук зниклого свідка у справі ДТП у Харкові - лікаря-нарколога Олену Федірко. 11 вересня вона повинна з'явитися в суді й пояснити: чому, запідозривши обвинувачену Олену Зайцеву у вживанні наркотиків, передала на експертизу так мало її крові, що її не вистачило навіть на один аналіз.

Про це в інтерв'ю "Обозревателю" повідомив адвокат потерпілої Людмили Фабріс - Дмитро Марцонь. Жінка втратила в аварії одразу двох близьких людей - доньку та онуку-студентку (Аллу і Анастасію Сокіл - Ред.). Зараз у Людмили вже немає сил ходити на засідання, вона зневірилася в тому, що суд таки покарає винних, і вони відправляться у в'язницю.

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За словами адвоката, їм нічого не відомо про Федірко офіційно. Крім того, що через деякий час після ДТП вона звільнилася з диспансеру.

"Існує процедура виклику свідків, встановлена законом. Її запрошували прийти на суд, вона двічі не з'явилася. Тоді суддя прийняв рішення здійснити її привід", - зазначив Марцонь.

На останньому засіданні поліція відзвітувала, що привести Федірко не змогли, оскільки за місцем проживання її немає. Вони поговорили із сусідами, ті їм сказали, що вона вже місяць там не з'являється.

Тепер суддя прийняв рішення про її допит. Тому поліція повинна оголосити в розшук. Вони повинні встановити місцеперебування свідка, наприклад, поцікавитися у міграційної служби - чи не виїхала Федірко до іншої країни.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року у Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, що рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов.

Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар та збив 11 пішоходів. На місці загинули п’ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні. Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше нарколог, який проводив огляд Зайцевої після аварії, зник.