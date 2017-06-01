ГПУ передала до суду 99 справ про держзраду суддів з окупованого Криму - Луценко

Генпрокуратурою до суду направлено 99 обвинувальних актів стосовно суддів АР Крим та м. Севастополя, які підозрюються у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожПрокуратура підозрює Курченка у створенні злочинної організації«Відділом процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, встановлено, що судді всупереч вимогам законодавства України, порушуючи Присягу судді, після анексії Російською Федерацією півострова Крим з березня 2014 року почали здійснювати «правосуддя» у так званих судах Республіки Крим та протиправно приймати судові рішення», - йдеться у повідомленні.

За даними ГПУ, у листопаді-грудні 2014 року вони, відповідно до указів президента країни-агресора «Про призначення суддів федеральних судів», перейшли на службу до вказаних незаконно створених судів.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Автономної Республіки Крим за результатами проведеного спеціального досудового розслідування направила до суду обвинувальні акти стосовно п’яти колишніх кримських депутатів, яких обвинувачують у державній зраді.

Зокрема, їм інкримінується незаконне ухвалення низки постанов, в результаті чого було створено нелегітимне утворення, так звана «Республіка Крим».

Зазначеним особам загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

Наразі прокуратурою до суду скеровано вже 41 обвинувальний акт стосовно колишніх депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Окрім того, прокуратурою Автономної Республіки Крим за результатами проведеного спеціального досудового розслідування направлено до суду обвинувальні акти стосовно колишніх депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, які обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України.

У ході розслідування кримінальних проваджень отримано беззаперечні докази того, що у березні 2014 вказані депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим надали допомогу та сприяли окупації півострова. Зокрема, вони незаконно прийняли ряд постанов, в результаті чого було створено нелегітимне утворення, так звана «Республіка Крим».