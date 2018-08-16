Традиції УНР і УПА: ветеран АТО пояснив сенс нового вітання в українській армії

За словами колишнього бійця "Айдару", у добробатах "Слава Україні! Героям слава!" було єдиним прийнятим вітанням.

Нове військове вітання "Слава Україні! Героям слава!" символізує, що Збройні Сили України стають історичними продовжувачами традицій бійців Української народної республіки та Української повстанської армії.

Про це заявив екс-боєць батальйону "Айдар", експерт Міжнародного інституту демократій Євген Дикий, коментуючи резонансне нововведення в ЗСУ, передає «Обозреватель».

За його словами, запровадження такого вітання - "це частина цікавого тривалого процесу".

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"Справа в тому, що ми так вітали один одного ще влітку 2014 року. У добробатах це було єдине прийняте вітання. Від нас це досить швидко перейняли регулярні війська на "передку". А чотири роки це пробивалося через наш генералітет. У нас генерали глибоко радянські, у них інша традиція", - розповів ветеран АТО.

За словами Дикого, "Слава Україні! Героям слава!" - це не просто вітання.

"Це означає, що наш солдат і наш офіцер, які так вітаються, приймають на себе традиції Української народної республіки та Української повстанської армії, стають продовжувачами у цьому ряду. Для нас у добробатах було очевидно ще тоді, що ми є продовжувачами тієї традиції, а весь наш генералітет закінчував всілякі академії імені Фрунзе в Москві тощо, для них досі традиція інша", - підсумував він.