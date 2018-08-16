Традиції УНР і УПА: ветеран АТО пояснив сенс нового вітання в українській армії
Нове військове вітання "Слава Україні! Героям слава!" символізує, що Збройні Сили України стають історичними продовжувачами традицій бійців Української народної республіки та Української повстанської армії.
Про це заявив екс-боєць батальйону "Айдар", експерт Міжнародного інституту демократій Євген Дикий, коментуючи резонансне нововведення в ЗСУ, передає «Обозреватель».
За його словами, запровадження такого вітання - "це частина цікавого тривалого процесу".
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"Справа в тому, що ми так вітали один одного ще влітку 2014 року. У добробатах це було єдине прийняте вітання. Від нас це досить швидко перейняли регулярні війська на "передку". А чотири роки це пробивалося через наш генералітет. У нас генерали глибоко радянські, у них інша традиція", - розповів ветеран АТО.
За словами Дикого, "Слава Україні! Героям слава!" - це не просто вітання.
"Це означає, що наш солдат і наш офіцер, які так вітаються, приймають на себе традиції Української народної республіки та Української повстанської армії, стають продовжувачами у цьому ряду. Для нас у добробатах було очевидно ще тоді, що ми є продовжувачами тієї традиції, а весь наш генералітет закінчував всілякі академії імені Фрунзе в Москві тощо, для них досі традиція інша", - підсумував він.