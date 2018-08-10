«Слава Україні»: коли з'явилося національне гасло та хто його використовував (відео)

Фраза «Слава Україні» має більш ніж 200-річну історію.

"Слава Україні!", мабуть, найвідоміше українське вітання та національне гасло, яке має більш ніж 200-річну історію.

Вислів «Слава України» вживається щонайменше від часів Шевченка. У його вірші «До Основ'яненка» (1840 р.) є такі рядки:

Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине…

От де, люде, наша слава,

Слава України!

Як гасло та вітання, фраза «Слава Україні!» з'явилася в часи УНР (1918-1920 рр..). Слова «Слава Україні! - Козакам Слава!» були привітанням кінного полку чорних запорожців.

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У час правління гетьмана Скоропадського (1918 р.) гасло змінили на «Слава Україні, гетьманові слава». У 1918-1922 роках були поширені різні відповіді на привітання зі словами «Слава Україні!». Такі як, «Україні слава!», «Навіки слава!», «Віра! Слава!».

Гасло з відповіддю «Героям слава!» з'явилося в організації «Легія українських націоналістів» у 1925 році. Вітання «Слава Україні - Героям слава!» було поширене в УПА та ОУН.

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Популярності національне гасло набуло саме після відновлення незалежності України. Під час Революції на граніті (1990 р.) вітання «Слава Україні!» стало популярним серед студентства. Масово «Слава Україні!» почало вживатися після Помаранчевої революції (2004 р.) та Євромайдану (2013 р.). Сьогодні ці слова знають у всьому світі. Його вживають світові політики, актори, музиканти, футболісти.