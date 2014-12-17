У Сумах введено нові графіки відключень електроенергії

Як повідомили в прес-службі Сумської міської ради, за інформацією ПАТ «Сумиобленерго», графіки вводяться в дію з 17 грудня.

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«Графіки розроблені на вимогу міської влади та громади згідно з рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Розширено перелік об'єктів міста, які будуть відключатися від енергопостачання. Це дозволить відійти від практики, коли світло вимикали без попередження і на кілька годин поспіль. Графіки розроблені окремо для публічних споживачів і юридичних осіб», - зазначає прес-служба мерії.

Згідно з повідомленням, будуть відключатися будинки і офіси за двома режимами: понеділок, середа, п'ятниця, неділя- 8:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00; вівторок, четвер, субота- 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00.

Як повідомляв УНІАН, 12 і 15 грудня в Сумах через відключення світла в житловому секторі на 5-9 годин щодня жителі пікетували «Сумиобленерго». Зокрема, сумчани вимагали чітких графіків відключень електрики, які будуть попередньо відомі мешканцям, щоб вони могли підготуватися.