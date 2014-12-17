Дата початку четвертої хвилі мобілізації ще невідома – РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві сказав речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.

"Точної дати поки немає, оскільки мобілізацію ще не оголошено. Поки точної кількості (майбутніх мобілізованих - УНІАН) немає", - сказав Лисенко.

Читайте такожУ Генштабі розповіли, хто може потрапити під нову хвилю мобілізаціїВодночас він зазначив, що четверта хвиля мобілізації дасть змогу вивільнити для відпочинку чималу кількість бійців, які перебувають на передовій та створити додатковий потужний резерв.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня міністр оборони Степан Полторак висловив думку, що в Україні необхідно проводити наступну хвилю часткової мобілізації.

“Мобілізація потрібна, тому що потрібно міняти хлопців, які вже півроку знаходяться на фронті. Вона потрібна, але її необхідно проводити з урахуванням тих прорахунків, які були допущені до цього”, - сказав Полторак.

При цьому міністр наголосив, що про загальну мобілізацію говорити зарано.