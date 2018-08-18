До України прибули національні прапори з підписами українців з різних континентів (фото)

18:48, 18 серпня 2018
Суспільство
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Національні прапори, підписані українцями світу, привезли в «Бориспіль» / фото Об'єднані прапором

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» «зустрілися» два українські прапори, які у рамках Всесвітньої акції «Об’єднані прапором-2018» об’їхали і пролетіли майже всі континенти планети.

Як повідомив Радіо Свобода координатор акції Микола Круцик з української громади Ірландії, під прапорами поставили підписи сотні українців, які мешкають у різних країнах світу.

Завдання акції «Об’єднані прапором» – висловити таким чином підтримку «материковій Україні». За словами Круцика, багато українців, хто бере участь в акції, з перших днів Євромайдану та збройного конфлікту на Донбасі є волонтерами і підтримують українських оборонців.

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«Акцію започаткували українці Ірландії минулого року, тоді український прапор був один і мандрував Європою. Цього року [було] вже два прапори. Один [«відвідав»] країни Європи, другий, стартувавши у США, «мандрував» Канадою, Аргентиною, Бразилією, Австралією, Японією та іншими державами у тій частині світу», – розповів Круцик.

18 серпня до України прибув прапор, який привезли представники української діаспори Австралії, а напередодні ввечері до Києва прибув «європейський прапор». 23 серпня, у День державного прапора, обидва прапори будуть передані на зберігання до Національного музею історії України. Туди прапори доставить делегація українських діаспорських організацій із різних країн світу.

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Теги: #прапор України#день Державного прапора