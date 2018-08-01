Серпень подарує "довгі" неспекотні вихідні: скільки й коли будуть відпочивати українці

В українців у серпні з нагоди Дня Незалежності будуть "довгі" вихідні - з 24 до 26 серпня включно.

У цьому році дата Дня Незалежності України - 24 серпня - припадає на останній робочий день, п'ятницю.

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Тому в українців знову будуть «довгі» вихідні - вони відпочиватимуть три дні поспіль - з 24 до 26 серпня включно.

Крім того, 23 серпня буде передсвятковим, тому на українців чекає ще один сюрприз: робочий день буде скорочений на годину.

Зазначимо, що 23 серпня Україна відзначить День державного прапора. Додаткового вихідного не буде, але в цей день урочисто піднімуть українські прапори по всій території країни.

Вихідні у серпні в Україні:

- 22 робочі дні;

- 8 традиційних вихідних – 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26;

- 23 серпня – передсвятковий день, скорочений на 1 годину;

- 24 серпня - святковий вихідний - День Незалежності України.

Чи порадує погода українців у серпні

За словами народного синоптика Леоніда Горбаня, з 1 по 7 серпня очікується падіння середньої температури до +26...+28°, а от з 9 серпня температура підніметься до +30...+31°.

13-14 серпня очікується слабкий дощ, але циклон пройде не по всій Україні.

Починаючи з 18 числа, очікується різке падіння температури до +24...+26° і дощі.

20-21 серпня синоптик прогнозує невеликий дощ. Також, за його словами, трохи дощитиме 28-29 серпня.

Як у Києві будуть святкувати День Незалежності-2018

У 27-у річницю Дня Незалежності України на Хрещатику і Майдані пройде військовий парад, на якому будуть представлені понад 200 одиниць військової техніки.

Так, ще в квітні президент Петро Порошенко підписав указ "Про відзначення 27-ї річниці незалежності України", згідно з яким буде проведений військовий парад.

"На військовому параді на честь Дня Незалежності України ми вперше побачимо практично всі нові зразки техніки і зброї, які досі близько бачили й доторкалися тільки обрані", – повідомив на своїй сторінці у Facebook військовий експерт Сергій Згурець.