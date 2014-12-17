Частина полонених бойовиків не хоче повертатися на окупований Донбас - СБУ
Частина полонених відмовляється бути переданими бойовикам в ході обміну.
В СБУ заявляють, що бойовики зволікають з обміном заручниками.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.
"СБУ готова до обміну хоч сьогодні у форматі всіх на всіх, але затримка за тією стороною", - сказала Гітлянська.
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За її словами, серед затриманих СБУ є і росіяни, а також є затримані, які з різних власних міркувань не бажають повертатися на окуповані бойовиками території.
"Є багато людей, яких терористи просять віддати, а ці люди відмовляються, вони не хочуть бути обміняними, і серед них є навіть громадяни РФ", - заявила вона.
Як повідомляв УНІАН, 11 грудня в МЗС Росії заявили, що у Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи обговорюватиметься питання обміну полоненими між українськими силовиками і бойовиками.
«Представники української сторони, а також керівництво «ДНР» і «ЛНР» обмінялися списками полонених, досягнуто принципової домовленості провести звірку цих списків і забезпечити обмін військовополоненими «всіх на всіх», щоб на засіданні контактної групи обговорити практичні питання, пов'язані з цим обміном», - сказав Лукашевич.
Зустріч може відбутися 20 грудня.
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Довідка УНІАН. За даними об'єднаного координаційного центру звільнення заручників при Міністерстві оборони України, у полоні бойовиків на Донбасі залишаються 684 заручника, близько 1,6 тис. осіб вважаються зниклими безвісти.
За даними Міжвідомчого центру зі звільнення заручників, станом на 10 грудня бойовики ідентифікували та готові передати в рамках обміну українській стороні 152 заручники, з яких 77 осіб — бійці окремого батальйону спеціального призначення “Донбас” Національної гвардії України.