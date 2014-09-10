Генерал-майор СБУ розповів про обмін заручниками та неточні списки полонених

Генерал-майор СБУ Василь Вовк розповів про обмін полоненими і проблеми, які виникли у цьому питанні

Головна причина - неточні списки полонених, розповів він в ефірі Еспресо.TV.

"Списки не точні, в них є повтори, не вистачає людей там, нам надали списки людей із центру. Ми обмінялися списками, я маю контакт із тією стороною, ми вже знайшли 100 людей, яких вони просять, вони теж знайшли, але в цілому з нашої сторони – це 500-600 осіб. Хтось доповнюється так само в них", - сказав він.

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За словами генерал-майора, на сьогодні відкрито 1303 провадження у Головному слідчому управлінню у справах, пов'язаних із сепаратизмом і тероризмом. 456 особам оголошено підозру, 237 – під вартою.

Щодо льотчиці Надії Савченко і режисера Олега Сенцова, генерал-майор Вовк повідомив, що робота щодо їхнього визволення ведеться постійно.

"Її (Савченко, - Ред.) 17 червня затримали бойовики. Десь після десятої години ранку - ми вивчили це питання - і десь без п'ятнадцяти одинадцять вона вже була у підвалах Луганська. А журналісти приїхали на блокпост після 11 години, а обстріл в 11:30 того блокпосту почався. Розумієте наскільки сфальшована справа? Я вам заявляю офіційно (родичам Савченко і Сенцова, - Ред.), що ми робитимемо все можливе, щоб вони повернулися в Україну і були вільними людьми", - заявив Вовк.