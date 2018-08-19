Київ йде під воду: як столиця пережила другий "біблійний потоп" за тиждень (фото, відео)

УНІАН розглядає наслідки чергового «великого потопу» в Києві.

Напередодні, 18 серпня столицю знову накрила потужна злива, яка занурила під воду деякі вулиці. Від затоплення постраждали також торгові центри та підземні паркінги, в деяких районах столиці на дорогах виникли «озера», що ускладнили рух транспорту.

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УНІАН розглядає наслідки чергового «великого потопу» в столиці.

Злива в Києві

Інформація про новий потоп на столичних вулицях почала з'являтися в соцмережах увечері 18 серпня. Місто накрила густа злива, а в Українському гідрометцентрі попередили, що гроза, шквали вітру 15-18 м/с та сильний дощ триватимуть до кінця ночі.

Потоп в «Гулівері»

Особливо складна ситуація виникла біля станції метро «Палац Спорту» у самому центрі столиці. У розташованому поруч ТЦ «Гулівер» в результаті опадів затопило підземний паркінг, супермаркет та ресторан.

В підземному паркінгу, який перебуває на один рівень нижче, за словами співробітників, було близько 20 автомобілів. Паркінг залило «по шию».

Персонал «Гулівера» також допускав пошкодження електричної мережі, тому що в приміщенні був відчутний запах горілої проводки.

На вулиці Басейній біля ТЦ вода йшла по дорозі суцільним потоком, змушуючи водіїв залишати на дорозі автомобілі і навіть вибиратися на дах, а на вулиці Еспланадній затопило припарковані авто.

Крім того, на вулиці Антоновича потоп призвів до прориву каналізації. Під водою також опинилась вулиця Казимира Малевича.

Новий потоп у столиці

У КМДА попередили, що 19 серпня в Києві очікується нова гроза і можливе підтоплення, град і шквали.

Управління з питань НС Департаменту міського благоустрою рекомендує щільно закрити вікна будинків і прибрати з балконів предмети, які можуть випасти.

У разі сильного вітру краще сховатися в найближчому будинку або укритті, а опинившись на вулиці - триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на четвер, 16 серпня потужна злива з апокаліптичної грозою накрила Київ посеред ночі, повністю затопивши вулиці. Від підтоплення також постраждав центр міста.