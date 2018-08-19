Київ йде під воду: як столиця пережила другий "біблійний потоп" за тиждень (фото, відео)
Напередодні, 18 серпня столицю знову накрила потужна злива, яка занурила під воду деякі вулиці. Від затоплення постраждали також торгові центри та підземні паркінги, в деяких районах столиці на дорогах виникли «озера», що ускладнили рух транспорту.
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УНІАН розглядає наслідки чергового «великого потопу» в столиці.
Злива в Києві
Інформація про новий потоп на столичних вулицях почала з'являтися в соцмережах увечері 18 серпня. Місто накрила густа злива, а в Українському гідрометцентрі попередили, що гроза, шквали вітру 15-18 м/с та сильний дощ триватимуть до кінця ночі.
Потоп в «Гулівері»
Особливо складна ситуація виникла біля станції метро «Палац Спорту» у самому центрі столиці. У розташованому поруч ТЦ «Гулівер» в результаті опадів затопило підземний паркінг, супермаркет та ресторан.
В підземному паркінгу, який перебуває на один рівень нижче, за словами співробітників, було близько 20 автомобілів. Паркінг залило «по шию».
Персонал «Гулівера» також допускав пошкодження електричної мережі, тому що в приміщенні був відчутний запах горілої проводки.
На вулиці Басейній біля ТЦ вода йшла по дорозі суцільним потоком, змушуючи водіїв залишати на дорозі автомобілі і навіть вибиратися на дах, а на вулиці Еспланадній затопило припарковані авто.
Крім того, на вулиці Антоновича потоп призвів до прориву каналізації. Під водою також опинилась вулиця Казимира Малевича.
В Киеве потоп.— Koshqua (@koshqua) 18 августа 2018 г.
ул. Казимира Малевича. #киев#потопpic.twitter.com/JSUSqZMafw
Новий потоп у столиці
У КМДА попередили, що 19 серпня в Києві очікується нова гроза і можливе підтоплення, град і шквали.
Управління з питань НС Департаменту міського благоустрою рекомендує щільно закрити вікна будинків і прибрати з балконів предмети, які можуть випасти.
У разі сильного вітру краще сховатися в найближчому будинку або укритті, а опинившись на вулиці - триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев.
Як повідомляв УНІАН, у ніч на четвер, 16 серпня потужна злива з апокаліптичної грозою накрила Київ посеред ночі, повністю затопивши вулиці. Від підтоплення також постраждав центр міста.