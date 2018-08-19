У ТЦ у центрі Києва злива затопила підземний паркінг, супермаркет та ресторан

03:02, 19 серпня 2018
Інциденти
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Воду з затопленого ТЦ відкачують помпою / Кадр з відео facebook.com/labunskiy

У київському ТЦ "Гулівер" біля станції метро "Палац Спорту" після зливи затопило підземний паркінг, супермаркет та ресторан. Також працівники повідомили, що можливе пошкодження електричної мережі, бо в приміщенні присутній відчутний запах горілої проводки.

Про це повідомляє Громадське радіо. Супермаркет, який розташований у підземному поверсі торговельного центру, затоплений водою на декілька сантиметрів. Також затопило ресторан.

За словами охорони, у підземному паркінгу, який знаходиться на один рівень нижче, було близько 20 автівок, паркінг залило "по шию". Охороні невідомо чи лишались там люди.

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Пожежні приїхали на місце події більше ніж за півгодини після першого виклику. Вони помпою почали відкачувати воду з боку бульвару Лесі Українки.

Як повідомляв УНІАН, злива пройшла пізно ввечері, перетворивши київські вулиці на ріки.

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Теги: #потоп#злива у Києві