Обвал мосту в Італії: постраждалі українці записали відеозвернення
11:11, 19 серпня 2018Суспільство
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Саме відео зняте у лікарняній палаті.
Обвал мосту в італійському місті Генуя / фото Local Team via Reuters TV/REUTERS
Українці Наталія Єліна та Євген Бабин записали відео з лікарні після порятунку з-під завалів мосту в італійській Генуї.
Відео постраждалі опублікували у Facebook.
"Дякуємо за думки і повідомлення, які ви залишили. Санта Марія — прекрасне місто, повне друзів", – підписав Євген своє відеозвернення.
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Саме відео зняте у лікарняній палаті. На ньому Євген італійською дякує всім за підтримку. Наталя теж з'являється в кадрі і говорить італійською: "Привіт".
Нагадаємо, 14 серпня в італійському місті Генуя частково обвалився міст Моранді над річкою Полчевера. Рятувальники знайшли кілька автомобілів, розчавлених уламками мосту, із загиблими людьми всередині.
Загалом внаслідок обвалу мосту загинуло щонайменше 41 людина.
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