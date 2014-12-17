На Волині сталася масштабна ДТП: зіткнулися автобус і фура (фото, відео)

Про це УНІАН повідомили у прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«17 грудня о 13.20 до служби «101» надійшло повідомлення про ДТП на автотрасі «Луцьк-Київ». В селі Звірів Ківерцівського району Волинської області відбулось зіткнення багатотонної вантажівки «ДАФ», що рухалась в напрямку обласного центру, з пасажирським автобусом «Неоплан». Автобус прямував до міста Києва, в ньому перебувало 25 пасажирів. Всі вони громадяни України», - йдеться в повідомленні.

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«Внаслідок ДТП один з водіїв автобусу загинув на місці події, а по медичну допомогу звернулись 14 громадян. Дев’ятьох з них трьома каретами «швидкої» допомоги доправили до міської клінічної лікарні, де другий водій автобуса також помер. Решті постраждалим була надана медична допомога, одну людину госпіталізовано», - наголошує ДСНС.

Причина ДТП встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, раніше Департамент ДАІ МВС України повідомляв, що на Волині внаслідок зіткнення вантажівки з автобусом одна особа загинула, ще четверо отримали травми.