Після оприлюднення рівня зарплат членів ВККС, їх грабували вже сім разів – голова комісії

Голова комісії зазначив, що висока заробітна плата членів кваліфікаційної комісії приваблює злочинців.

Після того, як розмір заробітної плати членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) став загальновідомим, їх грабували вже сім разів.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова ВККС Сергій Козьяков. “Оприлюднення заробітних плат членів ВККС відбулося 8 березня минулого року. І вже є сім випадків посягання на майно і гроші членів ВККС, в тому числі, з проникненням до їхнього житла”, - сказав Козьяков.

У зв’язку з цим він додав, що наразі триває другий конкурс до Верховного суду, і очікується конкурс до Антикорупційного суду: “І якщо такі делікатні речі напряму попадуть до ФСБ РФ, то над цим потрібно задуматись”.

Голова ВККС пояснив, що йдеться не лише про майновий стан, але й про інформацію щодо перетину суддею кордону, де саме він перебуває за кордоном, та інші дані особистого характеру.

Зазначимо, наразі зарплата суддів-членів ВККС складає близько 250 тис. грн.