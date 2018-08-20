Після оприлюднення рівня зарплат членів ВККС, їх грабували вже сім разів – голова комісії
Після того, як розмір заробітної плати членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) став загальновідомим, їх грабували вже сім разів.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова ВККС Сергій Козьяков. “Оприлюднення заробітних плат членів ВККС відбулося 8 березня минулого року. І вже є сім випадків посягання на майно і гроші членів ВККС, в тому числі, з проникненням до їхнього житла”, - сказав Козьяков.
У зв’язку з цим він додав, що наразі триває другий конкурс до Верховного суду, і очікується конкурс до Антикорупційного суду: “І якщо такі делікатні речі напряму попадуть до ФСБ РФ, то над цим потрібно задуматись”.
Голова ВККС пояснив, що йдеться не лише про майновий стан, але й про інформацію щодо перетину суддею кордону, де саме він перебуває за кордоном, та інші дані особистого характеру.
Зазначимо, наразі зарплата суддів-членів ВККС складає близько 250 тис. грн.