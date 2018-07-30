238 суддів провалили кваліфікаційне оцінювання ВККС

Станом на 30 липня оцінювання завершено стосовно 1385 суддів місцевих та апеляційних судів.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 17%, або 238 суддів, вже звільнено або підлягають звільненню.

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Як повідомляється на сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, станом на 30 липня оцінювання завершено стосовно 1385 суддів місцевих та апеляційних судів.

"З них 1147 суддів (83%) успішно пройшли цю процедуру і визнані такими, що відповідають займаній посаді. Інші 238 (17%) суддів підлягають звільненню або вже звільнені, зокрема: 127 суддів (9%) не підтвердили відповідності займаній посаді – 83 судді не склали іспиту та 44 судді не пройшли співбесіди з членами Комісії; 111 суддів (8%) звільнено, з-поміж іншого, за власним бажанням або їх повноваження під час оцінювання було припинено. Суддів, стосовно яких розпочато оцінювання, але немає остаточних результатів з причин оголошення перерви або зупинення кваліфікаційного оцінювання, – 292", - повідомили у комісії.

У ВККС нагадали, що кваліфікаційне оцінювання на відповідність займаній посаді запроваджено у межах судової реформи для всіх суддів України. Його призначено для трьох груп суддів у кількості 5157 осіб. Суддів оцінюють за критеріями компетентності, професійної етики та доброчесності.

Для першої тисячі суддів оцінювання оголошено 20 жовтня 2017 року і триває вже 9 місяців. Із числа суддів, які пройшли оцінювання, 252 суддів–«п’ятирічок», в яких закінчились повноваження, вже рекомендовані Вищій раді правосуддя для призначення на посади. Наразі судді з першої групи перебувають на останньому етапі кваліфікаційного оцінювання – співбесіди та аналізу досьє.

Друга група суддів склала іспити та на сьогодні проходить тестування морально-психологічних якостей.

Третя група, рішення стосовно якої ухвалено 7 червня 2018 року, – це 2188 суддів, вони вже розпочали складати іспити.