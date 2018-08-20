Справа Гандзюк: стало відомо ім’я другого підозрюваного в нападі на херсонську активістку (фото)

Суд обирає запобіжний захід підозрюваному за зачиненими дверима.

У Херсоні суд обирає запобіжний захід другому підозрюваному у нападі на активістку Катерину Гандзюк - Віктору Горбунову.

Про це повідомляє "Українська правда".

Як зазначається, чоловіка 1991 року народження підозрюють у купівлі кислоти для нападу.

За даними ЗМІ, захист Горбунова подав клопотання про проведення засідання у закритому режимі і суддя задовольнив його.

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"Попередні свідчення (Горбунова – прим.ред.) містять відомості, що мають суттєве значення у встановленні об’єктивної істини у цій кримінальній справі, розголошення яких у ЗМІ чи в інший спосіб, за межами поняття таємниці слідства, можуть зашкодити встановленню всього кола осіб, які вчинили злочин", - пояснив адвокат підозрюваного.

Окрім цього захисник Горбунова наголосив, що інформація, якою володіє його підзахисний, становить "небезпеку для життя та здоров’я, адже свідчення стосуються осіб, що вчинили замах на вбивство".

Нагадаємо, 31 липня в Херсоні напали на місцеву активістку Катерину Гандзюк - чоловік чекав біля під'їзду і хлюпнув на дівчину невідомою рідиною. Жінка отримала опіки 40% тіла. Поліція опублікувала відео з підозрюваним у нападі. Як з’ясували експерти, активістку у Херсоні облили концентрованою сірчаною кислотою. Постраждалу екстренно перевезли літаком до Києва. У понеділок, 6 серпня, рішенням суду підозрюваного у виконанні цього злочину Миколу Новікова було взято під варту.

17 серпня, співробітники Нацполіції та СБУ затримали двох осіб, яких вважають причетними до організації замаху на херсонську активістку Катерину Гандзюк. За даними джерел у правоохоронних органах, затримання відбулося на території Дніпропетровської області.