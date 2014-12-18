Бойовики «ДНР» обстріляли людей в черзі за соцдопомогою, загинула дівчина

Про це повідомляє адміністрація міської групи в соціальній мережі, пише «Сегодня».

"Загинула молода дівчина, ще двоє поранені, поранення не несуть загрози для їх життя", - заявили в повідомленні і розповіли подробиці інциденту.

Як виявилося, в четвертій годині дня в так званому "банку ДНР" в черзі за соцдопомогою між людьми виник конфлікт.

Автоматники з лав "ДНР" спробували заспокоїти конфліктуючих, після чого зробили кілька пострілів вгору.

Читайте такожСитуація в зоні АТО: бойовики продовжують обстріли, незважаючи на "режим тиші"

"Один з бойовиків не поставив автомат на запобіжник, і під натиском натовпу відбулися мимовільні постріли, які понесли за собою найтяжчі наслідки", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Краснодоні відзначається конфлікт між бандформуваннями «ЛНР». Причина конфлікту - в захопленні однією з груп терористів секретної бази (бойовики називають її «перевалочний склад») контрабандних вантажів, що належить іншому бандформуванню.