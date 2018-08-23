"Повинні пам'ятати": Зеленський записав привітання, присвячене Дню Незалежності (відео)

Він зазначив, що хотів би, щоб усі пам'ятали, приймаючи закони, відпускаючи злочинців під заставу, беручи або даючи хабарі і жонглюючи тарифами, завдяки кому вони тут, для чого і як надовго.

Комік і шоумен Володимир Зеленський в честь свята Дня Незалежності України опублікував відео з фрагментом з другої частини серіалу "Слуга Народу" на офіційній сторінці студії "Квартал 95" в Instagram.

Невеликий уривок серіалу показує, як президент України, якого у фільмі зіграв Володимир Зеленський, вітає представників Верховної Ради з Днем Незалежності України і дарує йому іменні годинники.

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Коли депутати відкрили коробки, вони виявили, що імена на годинниках не збігаються з їх власними.

"А хіба я сказав, що на цих годинниках повинні бути ваші імена? На них імена зовсім інших людей, які ви зобов'язані пам'ятати. На цих годинниках імена тих людей, які загинули на Майдані. Імена тих, чий час у боротьбі за Незалежність нашої країни зупинилося назавжди", - говорить герой Зеленського.

Він зазначив, що хотів би, щоб усі пам'ятали, приймаючи закони, відпускаючи злочинців під заставу, беручи або даючи хабарі і жонглюючи тарифами, завдяки кому вони тут, для чого і як надовго.

"Кожну секунду свого життя ми повинні пам'ятати, хто пожертвував собою заради нашої з вами незалежності, заради кращого майбутнього для України! Це наш обов'язок!" - йдеться у відео.