"Похованими" виявилися Анджеліна Джолі, Джордж Клуні, Джонні Депп, Леонардо Ді Капріо, Рассел Кроу, Бенедикт Камбербетч, Том Хіддлстон і маса інших кінозірок.

23 серпня в мобільному додатку "Кинопоиск" стався моторошний збій, в результаті якого на сторінках багатьох акторів з'явилася інформація про їхню "смерть", передає Час Пік.

"Похованими" виявилися Анджеліна Джолі, Джордж Клуні, Джонні Депп, Леонардо Ді Капріо, Рассел Кроу, Бенедикт Камбербетч, Том Хіддлстон і маса інших кінозірок.

На сторінках з'явилася графа про смерть, де не вказана дата, але значиться місце "смерті": "Японська імперія (Південна Корея)".