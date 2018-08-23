Заборонений в Україні сайт налякав своїх користувачів масовою "загибеллю" голлівудських акторів
18:28, 23 серпня 2018Суспільство
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"Похованими" виявилися Анджеліна Джолі, Джордж Клуні, Джонні Депп, Леонардо Ді Капріо, Рассел Кроу, Бенедикт Камбербетч, Том Хіддлстон і маса інших кінозірок.
Відомий ресурс повідомив про смерть ряду культових акторів / скріншот
23 серпня в мобільному додатку "Кинопоиск" стався моторошний збій, в результаті якого на сторінках багатьох акторів з'явилася інформація про їхню "смерть", передає Час Пік.
"Похованими" виявилися Анджеліна Джолі, Джордж Клуні, Джонні Депп, Леонардо Ді Капріо, Рассел Кроу, Бенедикт Камбербетч, Том Хіддлстон і маса інших кінозірок.
На сторінках з'явилася графа про смерть, де не вказана дата, але значиться місце "смерті": "Японська імперія (Південна Корея)".
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