Тимошенко: Нафтогаз і Газпром домовились про ціну та усунення всіх посередників

Прем‘єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що «на переговорах у Москві між керівництвом НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром» підписано спільне узгоджене рішення щодо усунення з газового ринку України компанії «УкрГаз Енерго».

Окрім того, сторони дійшли згоди про те, що задля співпраці немає жодної необхідності у створенні нових посередницьких структур – так званих СП-1 і СП-2. Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв’язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету Міністрів.

За інформацією КМУ, НАК „Нафтогаз України” буде самостійно розмитнювати та реалізовувати центральноазійський газ на території України.

Ще одне рішення, яке було прийнято сторонами сьогодні: впродовж 2008 року ціна на газ для України не перевищуватиме 179,5 доларів за тисячу кубічних метрів.