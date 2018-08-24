Півтисячі дніпрян у День Незалежності України пробіглися набережною у вишиванках (фото)

Забіги проходили на центральній набережній міста. Учасники змагалися в козацьких індивідуальних перегонах на 2,5 км або 5 км. Для юних козаків і козачок були доступні дистанції 100 м, 500 м і 1000 м.

24 серпня у Дніпрі провели акцію «Біжимо у вишиванках у Дніпрі», присвячену 27-й річниці незалежності України. Участь у забігу взяли близько 500 осіб. Це і початківці, й професійні спортсмени різного віку. Наймолодшому учаснику – 2,5 року. Також до забігу приєдналися діти з обмеженими можливостями. Патріотичні перегони проводять уже втретє. Особливістю цьогорічної події стали командні змагання «Козацькі перегони», які включали естафети в шароварах, ліплення вареників, човниковий біг з квасом, біг з коромислом. Серед учасників були навіть молоді мами з малюками. Перед змаганнями для бігунів влаштували розминку.

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«Це вже традиційний, третій забіг у вишиванках у Дніпрі. Щороку до нього приєднується більше людей. Учасники вдягають вишиванки і тим самим показують, що спортивні люди – це найкращий подарунок для нашої країни. Сьогодні маємо багато призів від партнерів змагань. Дніпро – це спортивна столиця, тож ми хочемо, щоб люди ще активніше приєднувалися до таких змагань», – зазначила виконавчий директор ГО «Старт Дніпро» Світлана Ліщинська.

Забіги проходили на центральній набережній міста. Учасники змагалися в козацьких індивідуальних перегонах на 2,5 км або 5 км. Для юних козаків і козачок були доступні дистанції 100 м, 500 м і 1000 м.

«Для мене сьогоднішній забіг – це нагода гарно провести час і, насамперед, тренування. Нещодавно я виборола звання чемпіонки Європи на дистанції 5 кілометрів. До цього брала участь у напівмарафоні та у «Забігу Миколайчиків» у нашому місті», – каже легкоатлетка Ірина Кандиба.

Денис Павлов сьогодні також долав дистанцію 5 кілометрів, а його донька Аріна підкорювала 500 «козацьких» метрів: «Моя донечка Аріна займається спортом з 3,5 років, зараз їй майже 8. Раніше були переважно танці, а цього року нас зацікавила легка атлетика, і ось уже 2 місяці ми разом бігаємо. Вирішили взяти участь у забігу в вишиванках, бо ми – патріоти своєї країни, ми дуже любимо Україну, любимо Дніпро і хочемо, щоб іще більше людей долучалося до бігу».

Нагадаємо, 24 серпня у Дніпрі проведуть низку святкових заходів. Так, на Фестивальному причалі влаштували сімейний фестиваль «Кухні народів світу», фестиваль східних єдиноборств і бойових мистецтв «Будофест». По обіді на сцені виступатимуть творчі колективи. На Європейській площі відбудеться акція «Дніпро єднає Україну». На банері з територіальним контуром держави кожен охочий зможе залишити наліпку зі своїми привітаннями та побажаннями до 27-ї річниці незалежності України. На території Новобогородицької фортеці вже втретє організували дводенний етноісторичний фестиваль «Самар-Дніпро-Фест». З-поміж іншого на гостей чекає історична реконструкція штурму твердині, лицарські бої, катання на конях, козацьких чайках, виставка археологічних знахідок, квести, конкурси, майстер-класи, фуд-корт, а також концерти українських гуртів. Серед хедлайнерів – гурт «Скрябін», який співатиме з 22.30.