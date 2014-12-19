Військове командування РФ відмовило бойовикам у видачі грошей на їжу для армії - ІС

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук у своєму Facebook.

Зокрема, мова йде про бойовиків, що діють в районі Первомайськ - Алчевськ - Перевальськ, а також місцевого населення.

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У відповідь Мозговий запросив додаткову «допомогу» з РФ, проте отримав відмову з приписом знайти «місцеві резерви».

Раніше повідомлялося, що на південь від Донецька триває перегрупування зосереджених на флангових позиціях Старогнатівського плацдарму формувань бойовиків і підрозділів російських найманців.