Військове командування РФ відмовило бойовикам у видачі грошей на їжу для армії - ІС
08:16, 19 грудня 2014Суспільство
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Російське військове командування дало вказівку керівництву бандформування бойовика Мозгового організувати «повноцінне харчування» т. зв. «ополченців».
REUTERS
Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук у своєму Facebook.
Зокрема, мова йде про бойовиків, що діють в районі Первомайськ - Алчевськ - Перевальськ, а також місцевого населення.
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У відповідь Мозговий запросив додаткову «допомогу» з РФ, проте отримав відмову з приписом знайти «місцеві резерви».
Раніше повідомлялося, що на південь від Донецька триває перегрупування зосереджених на флангових позиціях Старогнатівського плацдарму формувань бойовиків і підрозділів російських найманців.
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